Уровень доверия Путину в РФ составляет более 75% - ВЦИОМ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 5 по 10 ноября, снизился на 0,6 п. п. за последнюю неделю и составляет 78,8%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.



«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса (минус 0,6 п. п.), уровень одобрения деятельности президента снизился с прошлой недели на 0,2 п. п. и составляет 76,3%», — отмечается в материалах соцслужбы.



Деятельность правительства РФ одобряют 50% опрошенных (минус 0,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,8% респондентов (плюс 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60,3%опрошенных (минус 0,5 п. п.).



