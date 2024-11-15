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Кандидата на пост генпрокурора США проверят по делу о сексуальных домогательствах - СМИ

11:20 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенаторы-республиканцы проведут свое расследование по делу о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков в отношении бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, кандидата избранного президента Дональда Трампа на пост генерального прокурора — министра юстиции США. Об этом сообщил телеканал NBC.

С 2021 года это дело вел комитет по этике Палаты представителей, но разбирательство фактически было прекращено после снятия республиканцем с себя полномочий конгрессмена в связи с возможностью перехода на должность генпрокурора.

По информации телеканала, выбор Гетца Трампом стал неожиданностью для многих его однопартийцев и чиновников министерства юстиции. В ведомстве назвали выдвижение кандидатуры политика безумным и диким. Теперь республиканцы в Сенате хотят тщательно изучить всю предыдущую деятельность Гетца перед голосованием о его назначении.


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