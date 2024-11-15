Весной планиурется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серийное производство семейства автомобилей Lada Iskra планируется начать весной 2025 года, говорится в сообщении «Автоваза» по итогам проведения совета директоров.



«В рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера седана Lada Iskra, который создан на полностью локализованной глобальной платформе, а серийное производство этого семейства стартует весной 2025 года», — отмечается в сообщении.



В июне этого года «Автоваз» впервые представил на ПМЭФ свою новинку — Lada Iskra. Это новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Как сообщал глава «Автоваза» Максим Соколов, стоимость автомобиля будет начинаться от 1 млн рублей.





