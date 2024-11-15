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ЕС выбрал путь конфронтации вместо решения проблем нелегальной миграции - ГПК Белоруссии

13:20 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия неоднократно предлагала Евросоюзу вести диалог по проблемам нелегальной миграции, но вместо этого ЕС пошел по пути конфронтации и милитаризации приграничья. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов на международной конференции по противодействию нелегальной миграции.

«С момента начала обострения миграционной ситуации Госпогранкомитет неоднократно обращал внимание государств Евросоюза на необходимость конструктивного диалога и разморозки свернутых проектов трансграничного сотрудничества, в том числе по вопросам противодействия нелегальной миграции. К сожалению, сопредельные государства Евросоюза вместо конструктивного диалога пошли по пути милитаризации приграничья, конфронтации и игнорирования вопросов пограничного сотрудничества. Сегодня они применяют радикальные методы решения возникшей миграционной проблемы», — отметил глава белорусского Госпогранкомитета.


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