ЕС выбрал путь конфронтации вместо решения проблем нелегальной миграции - ГПК Белоруссии
13:20 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С момента начала обострения миграционной ситуации Госпогранкомитет неоднократно обращал внимание государств Евросоюза на необходимость конструктивного диалога и разморозки свернутых проектов трансграничного сотрудничества, в том числе по вопросам противодействия нелегальной миграции. К сожалению, сопредельные государства Евросоюза вместо конструктивного диалога пошли по пути милитаризации приграничья, конфронтации и игнорирования вопросов пограничного сотрудничества. Сегодня они применяют радикальные методы решения возникшей миграционной проблемы», — отметил глава белорусского Госпогранкомитета.
НОВОСТИ
- 13:32 15.11.2024
- Песков подтвердил, что Путин обещал посмотреть на проблему замедления YouTube
- 13:05 15.11.2024
- Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья отправится на СВО
- 13:00 15.11.2024
- Орбан заявил, что ЕС необходимо пересмотреть санкции против РФ
- 12:20 15.11.2024
- Весной планиурется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra
- 12:05 15.11.2024
- С начала года в БЕлоруссию прибыло почти 120 тыс. украинцев - ГПК
- 12:00 15.11.2024
- На фоне победы Трампа, ЕС хочет 19 декабря обсудить будущее отношений с США - Bloomberg
- 11:20 15.11.2024
- Кандидата на пост генпрокурора США проверят по делу о сексуальных домогательствах - СМИ
- 11:05 15.11.2024
- У украинской власти «короткая память» - глава Минобороны Польши
- 11:00 15.11.2024
- Уровень доверия Путину в РФ составляет более 75% - ВЦИОМ
- 10:32 15.11.2024
- Минэнерго РФ предложило запретить майнинг криптовалют в ряде регионов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать