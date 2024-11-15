Песков подтвердил, что Путин обещал посмотреть на проблему замедления YouTube
13:32 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил, что глава государства Владимир Путин в беседе с режиссером Кареном Шахназаровым пообещал посмотреть на проблему замедления YouTube.
«Действительно, да, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему», — сказал представитель Кремля журналистам.
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