Песков подтвердил, что Путин обещал посмотреть на проблему замедления YouTube

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил, что глава государства Владимир Путин в беседе с режиссером Кареном Шахназаровым пообещал посмотреть на проблему замедления YouTube.

«Действительно, да, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему», — сказал представитель Кремля журналистам.