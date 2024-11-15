Оппозиция прорвалась за ограждение парламента в Абхазии и вошла на площадь у здания

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста в Абхазии смогли прорваться на площадь возле здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

После нескольких попыток демонтажа ворот представители оппозиции прошли за ограждение и вышли на площадь у здания парламента, отмечает корреспондент ТАСС.

