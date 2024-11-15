Киев потерял за неделю на всех направлениях более 15,5 тыс. военнослужащих

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 15,5 тыс. военнослужащих на всех направлениях. Это следует из данных сводки Минобороны России.

Так, по данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 2 760 военнослужащих, «Запад» — более 3 435, «Юг» — свыше 4 715, «Центр» — свыше 3 235, «Восток» — до 960, «Днепр» — до 465. Таким образом, общие потери составили 15 570 военнослужащих.