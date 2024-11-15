0
0
42
НОВОСТИ

Киев потерял за неделю на всех направлениях более 15,5 тыс. военнослужащих

15:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 15,5 тыс. военнослужащих на всех направлениях. Это следует из данных сводки Минобороны России.

Так, по данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 2 760 военнослужащих, «Запад» — более 3 435, «Юг» — свыше 4 715, «Центр» — свыше 3 235, «Восток» — до 960, «Днепр» — до 465. Таким образом, общие потери составили 15 570 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 15.11.2024
ЕК в осеннем прогнозе исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025–2026 годах
0
33
14:32 15.11.2024
ВС РФ находятся в центре Курахова — Гагин
0
143
14:20 15.11.2024
Курорт «Манжерок» признали лучшим в туристической отрасли России
0
131
14:12 15.11.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Степановка в ДНР
0
160
14:00 15.11.2024
Оппозиция прорвалась за ограждение парламента в Абхазии и вошла на площадь у здания
0
185
13:32 15.11.2024
Песков подтвердил, что Путин обещал посмотреть на проблему замедления YouTube
0
245
13:20 15.11.2024
ЕС выбрал путь конфронтации вместо решения проблем нелегальной миграции - ГПК Белоруссии
0
276
13:05 15.11.2024
Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья отправится на СВО
0
279
13:00 15.11.2024
Орбан заявил, что ЕС необходимо пересмотреть санкции против РФ
0
264
12:20 15.11.2024
Весной планиурется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra
0
344

Возврат к списку