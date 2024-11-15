ЕК в осеннем прогнозе исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025–2026 годах

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) в осеннем экономическом прогнозе о ситуации в мировой экономике в 2025–2026 годах исходит из сценария сохранения «геополитической напряженности на Украине» и всех санкций против России «на весь прогнозируемый период», говорится в опубликованных ЕК документах о методологии прогноза.

«Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России будут сохраняться на весь прогнозируемый период», — указано в документе.