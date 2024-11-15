Специалисты РКН не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ
15:32 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) не зафиксировали изменений в качестве работы видеосервиса YouTube. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦМУ ССОП.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — говорится в сообщении.
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