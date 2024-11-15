Власти Абхазии отзывают из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям
16:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Аслан Бжания для стабилизации ситуации в республике принял решение об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов, готовится соответствующий документ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации президента.
«В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта „О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия“. Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике», — говорится в сообщении.
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