Власти Абхазии отзывают из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Абхазии Аслан Бжания для стабилизации ситуации в республике принял решение об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов, готовится соответствующий документ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации президента.

«В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта „О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия“. Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике», — говорится в сообщении.