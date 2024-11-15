Заболеваемость корью в мире резко выросла из-за пробелов в иммунизации — ВОЗ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10,3 млн случаев кори было зарегистрировано в мире в прошлом году, что на 20% больше, чем годом раньше. Причиной роста заболеваемости стали пробелы в охвате населения иммунизацией, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

«В 2023 году в мире было зафиксировано 10,3 млн случаев кори, что на 20% больше, чем в 2022 году. Резкий рост числа заболевших обусловлен недостаточным охватом иммунизацией», — отметили в ВОЗ и ЦКПЗ. Эксперты напомнили, что корь поддается профилактике при помощи двух доз вакцины, однако в 2023 году «более 22 млн детей пропустили вакцинацию первой дозой». Согласно оценкам, первую дозу вакцины в прошлом году получили 83% детей и лишь 74% были привиты второй дозой. Для предотвращения вспышек кори необходимо, чтобы охват двумя дозами вакцины составлял 95%.

За последние 50 лет вакцина против кори спасла больше жизней, чем любая другая вакцина, заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «Чтобы сохранить еще больше жизней и не дать смертоносному вирусу причинить зло самым уязвимым людям, мы должны вкладывать ресурсы в иммунизацию каждого человека независимо от места проживания», — отметил он.

В докладе говорится, что в 2023 году «глобальные пробелы в охвате вакцинацией привели к крупным или дестабилизирующим вспышкам кори в 57 странах», что почти на 60% больше, чем в предшествующем году. С существенным всплеском заболеваемости столкнулись Африка, Восточное Средиземноморье, Европа, Юго-Восточная Азия и Западно-Тихоокеанский регион. Почти половина всех крупных вспышек зарегистрирована в Африканском регионе ВОЗ. По оценкам экспертов, в 2023 году от кори умерли около 107,5 тыс. человек, большинство которых — дети младше пяти лет. Это на 8% меньше, чем в 2022 году. Однако в ВОЗ и ЦКПЗ считают, что это «все еще недопустимо много с учетом абсолютной численности детей, умирающих от этой поддающейся профилактике инфекции».