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НОВОСТИ

Оппозиция в Абхазии взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий

17:12 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представителям оппозиции удалось взять под контроль весь комплекс правительственных зданий в Абхазии, включая здания администрации президента, кабинета министров республики и парламента, передает корр. ТАСС.

Сотрудники силовых структур, обеспечивавшие порядок, покидают здания.

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