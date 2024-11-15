Оппозиция в Абхазии взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий
17:12 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представителям оппозиции удалось взять под контроль весь комплекс правительственных зданий в Абхазии, включая здания администрации президента, кабинета министров республики и парламента, передает корр. ТАСС.
Сотрудники силовых структур, обеспечивавшие порядок, покидают здания.
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