Оппозиция в Абхазии взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представителям оппозиции удалось взять под контроль весь комплекс правительственных зданий в Абхазии, включая здания администрации президента, кабинета министров республики и парламента, передает корр. ТАСС.

Сотрудники силовых структур, обеспечивавшие порядок, покидают здания.