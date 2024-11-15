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НОВОСТИ

Гражданам России рекомендовали отказаться от поездок в Абхазию

18:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, включая туристические, а находящимся там при возможности выехать из страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны», — отметила дипломат.

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