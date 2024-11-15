Шольц в разговоре с Путиным призвал к переговорам с Украиной — кабмин ФРГ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за последние почти два года провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — отметил он. Шольц также заявил о «незыблемой решимости Германии» поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется». Он призвал Путина прекратить конфликт и «вывести войска».

Хебештрайт сообщил, что Шольц перед этим созвонился с Владимиром Зеленским и «сделает это также после разговора с российским президентом».