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Оппозиция передала президенту Абхазии требование об отставке, он взял время на раздумье

20:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители оппозиции в Абхазии передали через спикера парламента Лашу Ашубу президенту Республики Аслану Бжании требование о его уходе в отставку, в связи с чем он якобы взял время на раздумье. Об этом сообщил представитель созданного оппозцией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия.

«Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером парламента к Аслану Бжания, которому было предложено добровольно уйти в отставку, однако он попросил время», — говорится в его заявлении, опубликованном телеграм-каналом «Республика».

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