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Договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ и реалии на земле — Путин Шольцу

20:40 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из территориальных реалий. Это заявил президент РФ Владимир Путин канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в телефонном разговоре, содержание которого приводит пресс-служба Кремля.

«Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — указывается в сообщении Кремля.

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