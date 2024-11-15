Договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ и реалии на земле — Путин Шольцу

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из территориальных реалий. Это заявил президент РФ Владимир Путин канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в телефонном разговоре, содержание которого приводит пресс-служба Кремля.

«Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — указывается в сообщении Кремля.