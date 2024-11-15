Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США
21:20 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписано, сообщает пресс-служба кабмина.
«Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», — говорится в сообщении.
Это ответ на введенное США на 2024–2027 годы ограничение, а с 2028 года — запрет на импорт российской урановой продукции. Проанализировать возможность ограничить поставки стратегического сырья на внешние рынки президент РФ Владимир Путин поручил в сентябре на совещании с правительством.
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