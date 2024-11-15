22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков, охвативших комплекс правительственных зданий в центре Сухума. Соответствующее заявление от сделал, обращаясь к своим сторонникам.

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — сказал Бжания.