Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков
22:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков, охвативших комплекс правительственных зданий в центре Сухума. Соответствующее заявление от сделал, обращаясь к своим сторонникам.
«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — сказал Бжания.
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