Авиа и ж/д компаниям в РФ могут запретить автоматически добавлять допуслуги при покупке билетов

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора, запрещающий автоматически проставлять согласие пассажира на допуслуги, в том числе по страховке, при покупке авиа- и ж/д билетов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — пояснил источник.