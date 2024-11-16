С начала СВО Киев получил от США разными способами почти 183 млрд долл - доклад
10:15 16.11.2024 Источник: Газета.Ru
Общая сумма денежных средств, выделенных американским конгрессом Украине с начала СВО, составила более $182 млрд. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.
«(С начала конфликта в феврале 2022 года — прим. ред.) конгресс ассигновал или иным образом предоставил доступ по меньшей мере к 182,99 миллиардам долларов (для Украины — прим. ред.)», — говорится в документе.
Отмечается, что всего 14 федеральных ведомств США были уполномочены получать средства для предоставления Киеву в соответствии с законами о дополнительных ассигнованиях для Украины, включая министерство обороны, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).
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