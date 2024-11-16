Протестная активность наблюдается только в Сухуме – секретарь совбеза Абхазии

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столица Абхазии город Сухум остается единственной точкой протестной активности в стране, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.

«Столица Абхазии Сухум остается единственной точкой протестной активности в республике. В остальных городах и районах, несмотря на психологическое напряжение людей, сохраняется в целом стабильная обстановка. Силовые структуры, верные долгу и конституции, делают все возможное для обеспечения как внешней безопасности страны, так и внутренней безопасности граждан», — сказал он.