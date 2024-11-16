Скончалась актриса Светлана Светличная

13:00 Источник: Интерфакс

Актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в Союзе кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.