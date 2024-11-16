Скончалась актриса Светлана Светличная
13:00 16.11.2024 Источник: Интерфакс
Актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.
"Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в Союзе кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.
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