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Украина год ждала поставки некоторого оружия со времени согласования в Конгрессе США - Зеленский

12:45 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил о сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановке на восточном фронте и признал продвижение российских войск. По его мнению, это происходит из-за недостаточного комплектования личного состава бригад и несвоевременных поставок оружия из США.

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация оружием — все эти процессы были достаточно медленны. Нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждет того или иного оружия. Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе [США]», — сказал он в интервью Украинскому радио.

Зеленский также опроверг информацию о формировании новых бригад в рядах ВСУ. По его словам, были сформированы подразделения резерва. «Их ядром были люди, прошедшие войну. Вокруг них — мобилизовавшиеся. После обучения все ждали доукомплектования техникой», — сказал он.

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