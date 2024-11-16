Лукашенко: «Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace, а надо носить свое…»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусам не надо гнаться за брендами Gucci, Versace и «прочей гадостью», а надо носить свою натуральную одежду.

«Лен это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все. И приучать детей к этому», — сказал Лукашенко, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах (Могилевская область). Его выступление транслировал телеканал «Первый информационный».

Лукашенко отметил, что власти страны намерены окончательно разобраться с вопросами переработки льна в стране.