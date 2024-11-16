0
0
0
НОВОСТИ

Лукашенко: «Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace, а надо носить свое…»

14:00 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусам не надо гнаться за брендами Gucci, Versace и «прочей гадостью», а надо носить свою натуральную одежду.

«Лен это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все. И приучать детей к этому», — сказал Лукашенко, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах (Могилевская область). Его выступление транслировал телеканал «Первый информационный».

Лукашенко отметил, что власти страны намерены окончательно разобраться с вопросами переработки льна в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:45 16.11.2024
Президент Абхазии заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку
0
56
13:00 16.11.2024
Скончалась актриса Светлана Светличная
0
179
12:45 16.11.2024
Украина год ждала поставки некоторого оружия со времени согласования в Конгрессе США - Зеленский
0
163
11:45 16.11.2024
На итоговом заседании секретарь ЦИК Грузии огласил набранные всеми партиями проценты голосов
0
150
11:30 16.11.2024
Шольц заранее согласовал свой звонок Путину с лидерами США, Франции и Британии, и уведомил Зеленского - СМИ
0
291
11:10 16.11.2024
Протестная активность наблюдается только в Сухуме – секретарь совбеза Абхазии
0
303
10:45 16.11.2024
Абхазия. Оппозиция призывает граждан собраться сегодня у здания парламента
0
328
10:30 16.11.2024
Глава МИД Индии рассказал, почему отношения с Китаем такие сложные
0
424
10:15 16.11.2024
С начала СВО Киев получил от США разными способами почти 183 млрд долл - доклад
0
363
09:38 16.11.2024
Президент Абхазии не отзывал из парламента соглашения о российских инвестициях - пресс- служба
0
382

Возврат к списку