Президент Абхазии заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку после того, как оппозиция освободит захваченный комплекс правительственных зданий.

«Когда они покинут это здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько поддержки они получат», — сказал Бжания на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района.



Бжания исключил повторения сценария свержения власти в республике в 2014 году. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района.

«Не получится у них, как в 2014 году, захватить власть. Я никуда сбежал, я в Абхазии и никуда не собираюсь уходить. Я здесь не за то, чтобы сохранить кресло президента. Те, кто захватил здание, должны оставить его», — сказал Бжания.