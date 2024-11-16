Президент Абхазии заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку
13:45 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку после того, как оппозиция освободит захваченный комплекс правительственных зданий.
«Когда они покинут это здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько поддержки они получат», — сказал Бжания на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района.
Бжания исключил повторения сценария свержения власти в республике в 2014 году. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района.
«Не получится у них, как в 2014 году, захватить власть. Я никуда сбежал, я в Абхазии и никуда не собираюсь уходить. Я здесь не за то, чтобы сохранить кресло президента. Те, кто захватил здание, должны оставить его», — сказал Бжания.
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