В пригороде Парижа в ресторане вероятно хозяин заведения взял сотрудников в заложник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино, по предварительным данным, взял в заложники четверых своих сотрудников. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, в настоящий момент к ресторану прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI. Район инцидента оцеплен значительными силами стражей порядка.

В свою очередь газета Le Figaro сообщает, что человек, захвативший заложников, заявил о своем намерении совершить самоубийство. В ресторане находятся только сотрудники заведения, посетителей в момент происшествия там не было.