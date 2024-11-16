В пригороде Парижа в ресторане вероятно хозяин заведения взял сотрудников в заложник
17:00 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владелец ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино, по предварительным данным, взял в заложники четверых своих сотрудников. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его информации, в настоящий момент к ресторану прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI. Район инцидента оцеплен значительными силами стражей порядка.
В свою очередь газета Le Figaro сообщает, что человек, захвативший заложников, заявил о своем намерении совершить самоубийство. В ресторане находятся только сотрудники заведения, посетителей в момент происшествия там не было.
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