Заложники, захваченные в ресторане в пригороде Парижа, освобождены полицией

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четыре заложника освобождены из ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино, захвативший их мужчина задержан. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, никто из заложников не пострадал. Переговоры с удерживавшим их в заложниках человеком продолжались около двух часов. При задержании полиция не применяла огнестрельное оружие.