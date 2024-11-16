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Заложники, захваченные в ресторане в пригороде Парижа, освобождены полицией

18:25 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все четыре заложника освобождены из ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино, захвативший их мужчина задержан. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, никто из заложников не пострадал. Переговоры с удерживавшим их в заложниках человеком продолжались около двух часов. При задержании полиция не применяла огнестрельное оружие.

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