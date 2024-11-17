Президент Абхазии: Ни по каким вопросам на сегодня найти компромисс с оппозицией не удалось

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Абхазии и оппозиция не смогли найти компромисс ни по каким вопросам. Об этом ТАСС сообщил президент республики Аслан Бжания.

«Ни по каким вопросам на сегодняшний день найти компромисс с оппозицией не удалось. Моя позиция неизменна, я сделал заявление, сегодня его повторил. Это позиция президента, правительства, властей Республики Абхазия, и она будет носить неизменный характер», — сказал собеседник агентства.

Аслан Бжания заявил ТАСС, что несмотря на заявления оппозиции остается избранным президентом Республики Абхазия. «Есть закон, с точки зрения закона я являюсь избранным президентом», — сказал собеседник агентства.