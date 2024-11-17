0
0
158
НОВОСТИ

Президент Абхазии: Ни по каким вопросам на сегодня найти компромисс с оппозицией не удалось

13:15 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Абхазии и оппозиция не смогли найти компромисс ни по каким вопросам. Об этом ТАСС сообщил президент республики Аслан Бжания.

«Ни по каким вопросам на сегодняшний день найти компромисс с оппозицией не удалось. Моя позиция неизменна, я сделал заявление, сегодня его повторил. Это позиция президента, правительства, властей Республики Абхазия, и она будет носить неизменный характер», — сказал собеседник агентства.

Аслан Бжания заявил ТАСС, что несмотря на заявления оппозиции остается избранным президентом Республики Абхазия. «Есть закон, с точки зрения закона я являюсь избранным президентом», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 17.11.2024
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на территории Украины - МО
0
404
11:45 17.11.2024
Песков рассказал о тональности беседы Путина и Шольца
0
499
10:35 17.11.2024
На восстановление электросетей в Запорожской области правительство РФ выделило около 70 млн руб
0
438
09:40 17.11.2024
CNN: Куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва
0
647
09:20 17.11.2024
Небольшой дождь и температуру воздуха до +7С прогнозируют синоптики в Москве 17 ноября
0
451
09:00 17.11.2024
Си Цзиньпин: Китай не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, не будет сидеть, сложа руки
0
623
20:00 16.11.2024
Советник Трапма Эпштейн шокировал окружение избранного президента США своим заявлением - NYT
0
2015
19:00 16.11.2024
Журнал Newsweek назвал причину, по которой Тамп и Маск могут, вероятно, поссориться
0
1599
18:40 16.11.2024
До вступления в должность президента, Трамп не будет встречаться с лидерами других стран - СМИ
0
1306
18:25 16.11.2024
Заложники, захваченные в ресторане в пригороде Парижа, освобождены полицией
0
1303

Возврат к списку