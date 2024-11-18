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Киев планировал зачистку Донбасса силами французского легиона — экс-сотрудник СБУ

10:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины рассматривали вариант зачистки жителей Донбасса силами Французского иностранного легиона. Об этом ТАСС рассказал бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

«Чтоб вы понимали, были предприняты попытки представителями определенных силовых структур, которые заводили представителей французского легиона к товарищу [спикеру Верховной Рады и экс-президенту Украины Александру] Турчинову. Предлагалось за определенный период времени и денежное вознаграждение полностью очистить ЛНР и ДНР от сепаратистов. И план, и действия лежали на столе у товарища Турчинова. <…> Это были представители националистически настроенного крыла», — сказал Мазур.

В их числе представители целого ряда политических партий, в том числе «Свобода». «Оттуда появились выходцы „Правого сектора“ (запрещен в РФ, признан террористический организацией) и „C14“ (запрещена в РФ, признана террористический организацией)», — добавил экс-сотрудник СБУ. Кроме того, рассматривался вариант оцепления колючей проволокой территории Донбасса и ковровой бомбардировки региона. «Это было предложение Юлии Тимошенко, и оно тоже рассматривалось как один из сценариев», — подытожил Мазур.

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