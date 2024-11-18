Сын Трампа назвал имбецилами ответственных за решение по ударам вглубь РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп-младший назвал имбецилами тех, кто одобрил нанесение ударов по РФ американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

«К черту жизнь!!! Имбецилы!» — написал он на своей странице в социальной сети Х, комментируя сообщение газеты The New York Times о том, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение ракет.