Лидеры ХАМАС после выдворения из Катара уехали в Турцию — The Times of Israel

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленные члены радикального палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе уехали из Катара в Турцию после того, как Доха объявила о приостановке посредничества на переговорах по Газе. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного арабского дипломата.

Как пишет издание, источник отметил, что многие лидеры движения и так проводят значительную часть времени в Турции, так как там проживают их семьи.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники выступила с утверждением, что Катар под давлением США попросил руководство ХАМАС покинуть страну, поскольку движение неоднократно отвергало предложения посредников об освобождении израильских заложников в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа.