Решение США об ударах вглубь РФ не окажет существенного влияния на конфликт — WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента США Джо Байдена об ударах американскими ракетами ATACMS вглубь территории России не окажет существенного влияния на ход конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из США и западных стран.

По их словам, такое решение «вряд ли существенно изменит ход конфликта», учитывая, что Россия может переместить большую часть своей военной техники.

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена пытается оказать максимальную помощь Киеву до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, так как опасается, что избранный президент сократит поставки оружия на Украину.