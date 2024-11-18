Решение США об ударах вглубь РФ не окажет существенного влияния на конфликт — WSJ
10:32 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение президента США Джо Байдена об ударах американскими ракетами ATACMS вглубь территории России не окажет существенного влияния на ход конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из США и западных стран.
По их словам, такое решение «вряд ли существенно изменит ход конфликта», учитывая, что Россия может переместить большую часть своей военной техники.
Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена пытается оказать максимальную помощь Киеву до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, так как опасается, что избранный президент сократит поставки оружия на Украину.
НОВОСТИ
- 11:32 18.11.2024
- Действия оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата власти - Минюст республики
- 11:20 18.11.2024
- ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях
- 11:05 18.11.2024
- ВСУ пытаются перебрасывать резервы в город Курахово — Пушилин
- 11:00 18.11.2024
- Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел на его территорию тяжелую артиллерию
- 10:20 18.11.2024
- Лидеры ХАМАС после выдворения из Катара уехали в Турцию — The Times of Israel
- 10:05 18.11.2024
- Сын Трампа назвал имбецилами ответственных за решение по ударам вглубь РФ
- 10:00 18.11.2024
- Киев планировал зачистку Донбасса силами французского легиона — экс-сотрудник СБУ
- 09:32 18.11.2024
- Турция закрыла воздушное пространство для самолета президента Израиля — Sabah
- 09:20 18.11.2024
- Лидер КНДР призвал военных обеспечить полную готовность к войне — ЦТАК
- 09:05 18.11.2024
- КНР выступает против любых шагов по эскалации конфликта на Украине — посольство в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать