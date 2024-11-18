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Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел на его территорию тяжелую артиллерию

11:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала наземной операции в Ливане перебросила на его территорию тяжелую артиллерию. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, в ночь на воскресенье через границу были переброшены артиллерийские части 36-й дивизии. Как пишет газета, они будут осуществлять огневую поддержку наземных сил ЦАХАЛ, которые в настоящее время штурмуют вторую линию обороны шиитского движения «Хезболлах» в приграничных районах.

Как указывает газета, речь идет о подразделениях 411-го батальона Армии обороны Израиля.

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