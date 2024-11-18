ВСУ пытаются перебрасывать резервы в город Курахово — Пушилин
11:05 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска пытаются перебрасывать резервы в город Курахово, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
«После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка — Петровского района. При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», — сказал Пушилин.
При это он уточнил, что ситуация для ВСУ в Курахове безнадежна, однако команду на отход украинские подразделения не получают.
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