ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — сообщили в ЦОС. У него дома изъято готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг.

«Установлено, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств», — сообщили в ФСБ.