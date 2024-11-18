Действия оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата власти - Минюст республики
11:32 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия представителей оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата и удержания власти. Об этом заявил министр юстиции республики Анри Барциц.
«По всем внешним признакам налицо попытка антиконституционного государственного переворота. Все признаки попытки захвата и удержания власти», — сказал он интервью АГТРК.
Барциц также отметил, что изначальные требования оппозиции, связанные с ратификацией абхазо-российского соглашения об инвестициях, фактически были реализованы, поскольку сессия с рассмотрением данного вопроса не состоялась. «Депутаты парламента не проголосовали за повестку, вопрос был фактически снят», — пояснил он.
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