Запад готов расширить войну на Украине до глобальных масштабов — Сийярто

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС.

«Сторонники войны в своем отчаянии, похоже, не уклоняются даже от самого худшего, то есть от расширения войны на Украине до глобальных масштабов», — написал Сийярто в соцсети.

В то же время он прямо не упомянул о том, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать их системы вооружений большой дальности для нанесения ударов вглубь РФ с территории Украины. Просьба корреспондента ТАСС к венгерскому МИД прокомментировать этот шаг ведущих стран Запада пока остается без ответа.