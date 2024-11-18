Запад готов расширить войну на Украине до глобальных масштабов — Сийярто
12:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС.
«Сторонники войны в своем отчаянии, похоже, не уклоняются даже от самого худшего, то есть от расширения войны на Украине до глобальных масштабов», — написал Сийярто в соцсети.
В то же время он прямо не упомянул о том, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать их системы вооружений большой дальности для нанесения ударов вглубь РФ с территории Украины. Просьба корреспондента ТАСС к венгерскому МИД прокомментировать этот шаг ведущих стран Запада пока остается без ответа.
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