Боррель признал, что не смог разблокировать поставки оружия Киеву через Еврофонд мира

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий 1 декабря в отставку глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель признал, что ему уже не удастся разблокировать поставки европейского оружия Украине через Европейский фонд мира.

«К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», — заявил Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Ранее он давал обещания, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия более чем на 5 млрд евро через Еврофонд мира, которые уже более года продолжает блокировать Венгрия.