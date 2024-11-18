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НОВОСТИ

Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ — МИД

13:05 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж не изменял свою позицию по поводу одобрения ударов с территории Украины вглубь РФ французскими вооружениями: такая возможность изучается. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Вы слышали, что сказал президент [Франции Эмманюэль] Макрон в мае [во время поездки в ФРГ]. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу», — сказал Барро.

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