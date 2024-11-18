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Для России неприемлема заморозка конфликта на Украине — Песков

13:20 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозка конфликта на Украине для России неприемлема, Москва исходит из сформулированных в июне главой государства Владимиром Путиным условий для переговоров с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, где сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта.

«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские сформулированные условия президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены», — сказал представитель Кремля.

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