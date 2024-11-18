0
0
0
НОВОСТИ

ЕС должен ускорить поставки оружия Киеву — Боррель

13:32 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу следует преодолеть разногласия по Украине и поставлять оружие Киеву быстрее. Об этом заявил уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

По его мнению, Европа «должна перестать спорить и начать поставлять оружие Украине быстрее». «Мы слишком часто не были едины, и дискуссии о помощи Украине занимали слишком много времени, — заявил он. — Я хочу сказать министрам: будьте быстрее. Каждый раз, когда ЕС принимает решения в поддержку Украины, это происходит слишком долго, всегда слишком много колебаний».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 18.11.2024
Для России неприемлема заморозка конфликта на Украине — Песков
0
39
13:05 18.11.2024
Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ — МИД
0
82
13:00 18.11.2024
США виновны в разжигании конфликта на Украине — МИД Ирана
0
79
12:32 18.11.2024
Боррель признал, что не смог разблокировать поставки оружия Киеву через Еврофонд мира
0
145
12:20 18.11.2024
Главная новогодняя ель России приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка
0
155
12:05 18.11.2024
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала решение США об ударах вглубь РФ
0
223
12:00 18.11.2024
Запад готов расширить войну на Украине до глобальных масштабов — Сийярто
0
226
11:32 18.11.2024
Действия оппозиции в Абхазии содержат признаки попытки захвата власти - Минюст республики
0
234
11:20 18.11.2024
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях
0
234
11:05 18.11.2024
ВСУ пытаются перебрасывать резервы в город Курахово — Пушилин
0
314

Возврат к списку