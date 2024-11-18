ЕС должен ускорить поставки оружия Киеву — Боррель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу следует преодолеть разногласия по Украине и поставлять оружие Киеву быстрее. Об этом заявил уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

По его мнению, Европа «должна перестать спорить и начать поставлять оружие Украине быстрее». «Мы слишком часто не были едины, и дискуссии о помощи Украине занимали слишком много времени, — заявил он. — Я хочу сказать министрам: будьте быстрее. Каждый раз, когда ЕС принимает решения в поддержку Украины, это происходит слишком долго, всегда слишком много колебаний».