Данные о «разрешении бить вглубь РФ» пока есть только в западных СМИ — Песков
14:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль знаком с информацией о том, что США, Франция и Великобритания якобы разрешили наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, только из западных средств массовой информации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Пока есть публикации в западных СМИ», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у властей РФ подтверждение этой информации или пока можно ориентироваться лишь на публикации в западных изданиях.
НОВОСТИ
- 15:00 18.11.2024
- Кабмин одобрил запрет отказывать женам в отпуске для ухода за ранеными бойцами СВО
- 14:32 18.11.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалексеевки в ДНР
- 14:12 18.11.2024
- Нидерланды сожалеют, что о решении об ударах вглубь РФ стало известно общественности
- 13:32 18.11.2024
- ЕС должен ускорить поставки оружия Киеву — Боррель
- 13:20 18.11.2024
- Для России неприемлема заморозка конфликта на Украине — Песков
- 13:05 18.11.2024
- Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ — МИД
- 13:00 18.11.2024
- США виновны в разжигании конфликта на Украине — МИД Ирана
- 12:32 18.11.2024
- Боррель признал, что не смог разблокировать поставки оружия Киеву через Еврофонд мира
- 12:20 18.11.2024
- Главная новогодняя ель России приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка
- 12:05 18.11.2024
- Глава МИД ФРГ Бербок поддержала решение США об ударах вглубь РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать