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НОВОСТИ

Данные о «разрешении бить вглубь РФ» пока есть только в западных СМИ — Песков

14:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль знаком с информацией о том, что США, Франция и Великобритания якобы разрешили наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, только из западных средств массовой информации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока есть публикации в западных СМИ», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у властей РФ подтверждение этой информации или пока можно ориентироваться лишь на публикации в западных изданиях.

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