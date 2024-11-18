Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалексеевки в ДНР
14:32 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
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