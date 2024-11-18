Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалексеевки в ДНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.