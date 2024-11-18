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За сутки потери ВСУ в Курской области составили 420 военнослужащих

15:12 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области составили 420 военнослужащих, три боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Marder. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

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