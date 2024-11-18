Позиция Шольца по поставкам ракет "Таурус" Украине не изменилась - офис канцле

18:12 Источник: Интерфакс

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что не собирается давать разрешения на передачу Украине ракет "Таурус".

"Канцлер определил конкретные границы, которые он не хотел бы пересекать, четко заявив, что не намерен изменять эту позицию", - приводит в понедельник ЭФЭ слова представителя германского канцлера Вольфганга Бюхнера.

Он напомнил, что Шольц заявлял о "необходимости организации помощи (Украине), в том числе и военной, но так, чтобы это не вело к эскалации конфликта".