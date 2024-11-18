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ЦБ РФ: Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий...

18:55 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году, следует из материалов ЦБ РФ.

«Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году», — сообщает ЦБ.

По данным регулятора, в октябре большинство показателей устойчивого роста цен ускорились к предыдущему месяцу.

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