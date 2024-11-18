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НОВОСТИ

Британский министр обороны ушел от ответа по дальнобойным системам под предлогом «операционной безопасности»

18:45 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не будет комментировать публикации в прессе о якобы авторизации ударов вглубь РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow.

«Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать комментарии сегодня о дальнобойных системах», — сказал Хили, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента. Он также выразил мнение, что Лондону следует нарастить объемы помощи Киеву. Министр добавил, что Великобритания будет координировать свою поддержку с США и европейскими союзниками.

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