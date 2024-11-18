Британский министр обороны ушел от ответа по дальнобойным системам под предлогом «операционной безопасности»
18:45 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не будет комментировать публикации в прессе о якобы авторизации ударов вглубь РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow.
«Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать комментарии сегодня о дальнобойных системах», — сказал Хили, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента. Он также выразил мнение, что Лондону следует нарастить объемы помощи Киеву. Министр добавил, что Великобритания будет координировать свою поддержку с США и европейскими союзниками.
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