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НОВОСТИ

Венгрия все еще блокирует средства Европейского фонда мира в интересах Украины - Сикорский

20:25 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о разблокировании средств Европейского фонда мира в интересах Украины, Венгрия в очередной раз наложила вето на такое решение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

«К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — сказал он. Трансляцию выступления Сикорского вел телеканал TVP Info.

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