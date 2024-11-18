Глава МИД Эстонии о звонке Шольца Путину: Это просто ослабило наше единство и наши позиции

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину подорвал единство европейских стран относительно Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Это просто ослабило наше единство и наши позиции», — сказал он в интервью агентству Reuters. По словам главы МИД, несмотря на то, что ранее союзники Киева договаривались об «изоляции России», этот разговор «подорвал усилия Запада».