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НОВОСТИ

США, Британия и Австралия договорились вместе испытывать гиперзвуковое оружие

22:10 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия, Великобритания и США в рамках партнерства AUKUS договорились проводить совместные испытания гиперзвукового оружия. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Из него следует, что партнеры по AUKUS «подписали соглашение с целью расширить тестирование гиперзвуковых ракет и ускорить внедрение соответствующих технологий». Соглашение подразумевает совместное «использование объектов и обмен технической информацией для разработки, тестирования и оценки гиперзвуковых систем».

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