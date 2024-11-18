США, Британия и Австралия договорились вместе испытывать гиперзвуковое оружие

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия, Великобритания и США в рамках партнерства AUKUS договорились проводить совместные испытания гиперзвукового оружия. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Из него следует, что партнеры по AUKUS «подписали соглашение с целью расширить тестирование гиперзвуковых ракет и ускорить внедрение соответствующих технологий». Соглашение подразумевает совместное «использование объектов и обмен технической информацией для разработки, тестирования и оценки гиперзвуковых систем».